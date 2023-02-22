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Вырос тариф на проезд по платным дорогам

Источник:
ТАСС
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Грузовик на автомобильной трассе
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское правительство утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и участкам таких дорог, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Для легковых автомобилей плата вырастет с 3 до 5 рублей за 1 километр на реконструированных дорогах, с 3 до 8 рублей за 1 километр на новых дорогах и с 21 до 29 рублей за 1 километр на мостах и путепроводах.

Если участок дороги находится в концессии, водители легковушек заплатят 16,5 рубля за 1 километр (ранее — 12 рублей), за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям (мосты, путепроводы, тоннели и подобные сооружения) — 115,5 рубля за 1 километр (ранее — 84 рубля).

Для других транспортных средств с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой от 2 до 2,6 м, проезд по новым платным трассам (которые не находятся в концессии) обойдется в 12 рублей, по существующим — 6,75 рубля за 1 километр.

Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 рубля за 1 километр. В случае трассы, которая находится в концессии, проезд для такого типа транспорта будет стоить до 173,5 рубля за 1 километр по мостам и до 25 рублей за 1 километр в целом.

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Экономика #Транспорт и дороги
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