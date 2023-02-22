Игра Atomic Heart возглавила мировой чарт Steam

Российская игра Atomic Heart сразу после релиза вышла на первое место по популярности в Steam, обогнав Hogwarts Legacy, а также Counter-Strike: Global Offensive.

В настоящее время пиковый онлайн Atomic Heart превысил 38 тысяч человек. Стоит также учитывать, что российская игра в магазине Valve недоступна в России, странах СНГ и Китае. Кроме этого, версия для ПК доступна в Game Pass.

Atomic Heart в магазине Steam Фото: © steamdb.info

Первые игроки встретили Atomic Heart положительно — проект от студии Mundfish хвалят за сеттинг, хорошую оптимизацию, разнообразную боевую систему, музыку, графику и впечатляющую атмосферу.

Действие Atomic Heart происходит в альтернативном СССР, который достиг невиданных высот в робототехнике. Главный протагонист — специальный агент Нечаев, которому предстоит расследовать диверсию, которая вызвала внезапный бунт машин.