Гидрометцентр спрогнозировал погоду в марте

Приближающийся март будет близок к климатическим нормам — лишь в отдельных регионах температура превысит обычные значения, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Москве по ночам еще может подмораживать до минус 5 градусов. А днем уже возможны плюсовые температуры — до плюс 6 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 10-15 градусов по ночам. А днем не превышать 3 градуса тепла. Такая погода характерна и для других центральных регионов, цитирует «Российская газета» Паршину.

По прежним нормам, устойчивый переход через ноль в сторону положительных значений происходил в последние дни марта. Но по принятым в прошлом году обновленным нормам, теплая погода устанавливается с 20-х чисел марта.

Холоднее обычного будет в южных регионах. Хотя на черноморском побережье уже возможно повышение температуры до плюс 18 градусов. Не слишком теплый март ожидается на Урале и в Сибири.

При этом самыми холодными точками в России в марте 2023 года статут Якутия (там по ночам температура может опускаться до минус 45) и Таймыр (там может быть до минус 40).