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Что происходит с организмом во время секса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Британские ученые Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон в XX веке описали, что происходит с организмом во время секса. Для этого им самим пришлось вступить в интимные отношения.

Мастерс и Джонсон выделили четыре этапа секса. Первый — этап стимуляции, ответ на поцелуи, ласки или просмотр эротических фильмов. 82% женщин признались, что возбуждаются, когда трогают их соски, приводит The Guardian исследование ученых.

Второй этап — возбуждение. На этой стадии у мужчин быстро образуется эрекция. Женские половые органы набухают. Клитор, малые половые губы и влагалище увеличиваются. Грудь набухает, а соски твердеют.

Третий этап — плато. У женщин по сути все без изменений. У мужчин же сокращаются мышцы, контролирующие мочевой пузырь (чтобы моча не попала в сперму).

Четвертый этап — это оргазм. Мышцы таза сокращаются, и происходит эякуляция. Женщины также испытывают маточные и вагинальные сокращения. Ощущения от стимуляции клитора или проникновения при этом одинаковые.

Британский врач Лейла Фродшем отмечает, что треть женщин, как правило, получает от проникающего секса оргазм, треть — иногда, а еще треть — никогда.

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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.

GammiPluh

Зеленский вообще не источник достоверной информации... птица говорун с планеты Блук

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!