Британские ученые Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон в XX веке описали, что происходит с организмом во время секса. Для этого им самим пришлось вступить в интимные отношения.

Мастерс и Джонсон выделили четыре этапа секса. Первый — этап стимуляции, ответ на поцелуи, ласки или просмотр эротических фильмов. 82% женщин признались, что возбуждаются, когда трогают их соски, приводит The Guardian исследование ученых.

Второй этап — возбуждение. На этой стадии у мужчин быстро образуется эрекция. Женские половые органы набухают. Клитор, малые половые губы и влагалище увеличиваются. Грудь набухает, а соски твердеют.

Третий этап — плато. У женщин по сути все без изменений. У мужчин же сокращаются мышцы, контролирующие мочевой пузырь (чтобы моча не попала в сперму).

Четвертый этап — это оргазм. Мышцы таза сокращаются, и происходит эякуляция. Женщины также испытывают маточные и вагинальные сокращения. Ощущения от стимуляции клитора или проникновения при этом одинаковые.

Британский врач Лейла Фродшем отмечает, что треть женщин, как правило, получает от проникающего секса оргазм, треть — иногда, а еще треть — никогда.