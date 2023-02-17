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Певица Асия выпустила альбом «Ударение на А»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Асия выпустила альбом «Ударение на А», где рассказала истории из личной жизни. Песни доступны на всех музыкальных площадках.

В новый альбом Асии вошли семь песен: «Я не злюсь, милый», «Молчу», «Как ты», «Говори», «Мили», «Шоу Трумана» и «Второй том». Трек «как ты» записан совместно с рэпером Slame.

На «Яндекс. Музыке» альбом «Ударение на А» Асии представлен в двух версиях — обычной и Deluxe. Во втором варианте кроме песен поклонники певицы могут послушать комментарии к каждой песне.

Асия призналась, что события, описываемые в песнях, соответствуют реальности. Во многих композициях певица поделилась личными переживаниями и мыслями.

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Культгид #Музыка
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