Певица Асия выпустила альбом «Ударение на А», где рассказала истории из личной жизни. Песни доступны на всех музыкальных площадках.

В новый альбом Асии вошли семь песен: «Я не злюсь, милый», «Молчу», «Как ты», «Говори», «Мили», «Шоу Трумана» и «Второй том». Трек «как ты» записан совместно с рэпером Slame.

На «Яндекс. Музыке» альбом «Ударение на А» Асии представлен в двух версиях — обычной и Deluxe. Во втором варианте кроме песен поклонники певицы могут послушать комментарии к каждой песне.

Асия призналась, что события, описываемые в песнях, соответствуют реальности. Во многих композициях певица поделилась личными переживаниями и мыслями.