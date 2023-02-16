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Русский язык оградили от иностранных слов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который призван защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Закон предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

Также документ вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на их соответствие нормам и правилам русского языка с привлечением специалистов.

В ближайшее время в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

Авторы законопроекта указывают, что его принятие позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также обеспечит контроль за качеством подготовки словарей и справочников.

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