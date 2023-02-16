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VK создаст свой игровой движок за 1 миллиард рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Геймпад Xbox
Фото: © Eugene Chystiakov / Unsplash License

Генеральный директор VK Владимир Кириенко анонсировал разработку игрового движка. Он будет базироваться на открытом исходном коде и выйдет на этап тестирования уже в 2024 году.

На пресс-конференции Кириенко представил дорожную карту проекта. Часть работ уже проведена, в 2023 году VK сформирует команду разработчиков движка, а в 2024 перейдет на этап открытого бета-тестирования, где на первый план выйдет взаимодействие с создателями игр и самими геймерами.

На создание игрового движка холдинг инвестирует 1 миллиард рублей. Его планируется портировать на разные операционные системы и даже консольные платформы, а к 2025 году в него интегрируют отрисовку графики и средства для дистрибуции. Это упростит разработку и позволит зарабатывать на создаваемых играх.

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Игровой движок — программное обеспечение для создания игр. Он сочетает в себе массу прикладных утилит и драйверов, и позволяет добавлять графику, звуковое сопровождение и задавать поведение персонажей скриптами. Фактически это среда разработки игр.

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