Российский маркетплейс приложений для Android RuStore завершил бета-тест и открылся для зарубежных разработчиков. За восемь месяцев стор претерпел множество изменений и позволил издателям не только размещать приложения, но и получать прибыль.

Вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков сообщил в пресс-релизе, что после окончания бета-теста работы по улучшению маркетплейса не остановятся, и он продолжит развиваться.

«На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его еще удобнее», — сообщил Мыздриков.

Пользователям RuStore уже доступны несколько способов авторизации, быстрые скачивание и установка приложений, обновления, подборки софта по категориям и адаптивный поиск.

Издателям открыт доступ к консоли. Она переведена на английский язык, чтобы иностранные разработчики не испытывали трудностей в сотрудничестве с сервисом. RuStore предлагает им постоянно растущую аудиторию и трафик, полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения.

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Бета-тест RuStore начался в мае 2022 года. С того момента на платформе размещено более 5 тысяч приложений, в их числе заблокированные из-за санкций клиенты банков и других компаний. Все скачиваемые программы поддерживают встроенные покупки, подписки, оплату любым доступным в России способом.