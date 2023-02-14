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Полицейский на Алтае спас замерзающего ребенка с башенного крана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по Алтайскому краю

Полицейский в Барнауле спас подростка, который забрался на башенный кран и замерзал, не сумев спуститься на землю, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Уточняется, что накануне утром мальчик ушел в школу, но до нее не добрался, родители забеспокоились и позвонили правоохранителям. Домой к семье приехал полицейский, он попросил мать позвонить сыну, ребенок ответил.

Мальчик рассказал, что находится «на кране около Оби». Полицейский выехал на Речной вокзал, по дороге позвонив спасателям. На месте  увидел ребенка высоко над землей и решил действовать самостоятельно.

Поднявшись до самой высокой точки, Павел Матвеенко увидел замёрзшего мальчика, который еле мог говорить от холода. Позже выяснилось, что он больше часа просидел на кране. Осторожно взяв его на руки, мужчина спустился с ним в открытую кабину машиниста.

Вместе они дождались спасателей, на ребенка надели страховку и спустили на землю, где передали медикам для осмотра. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Выясняется, как и зачем он оказался на кране.

Полицейского за проявленный героизм решено наградить.

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