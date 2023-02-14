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Врач назвала продукты‑афродизиаки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Шоколад, грибы, морепродукты, орехи — афродизиаки, которые усиливают сексуальную энергию, но объедаться ими не стоит, сообщила врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюрашкина.

Продукты, богатые микро- и макроэлементами, могут влиять на либидо. Это происходит за счет стимуляции общей активности организма, а также благодаря влиянию на секрецию определенных гормонов.

Среди продуктов-афродизиаков врач назвала: горький шоколад, мед, грибы, красную икру, спаржу, сельдерей, орехи, кофе, морскую капусту, морепродукты, пряности.

«Но давайте будем реалистами: съев ломтик шоколада, немного имбиря или пару устриц, вы вряд ли увидите мгновенный разительный эффект. Поэтому продуктов-афродизиаков быстрого действия для мужчин и женщин не существует», — цитирует Роскачество Сюрашкину.

Если питаться сбалансированно и регулярно включать в рацион полезные продукты, можно действительно заметить прилив энергии, в том числе и сексуальной.

«Перед романтическим свиданием не стоит переедать, даже если меню составлено исключительно из продуктов-афродизиаков. Мой совет: легкие закуски с продуктами из списка, немного шоколада на десерт и бокал красного вина за 40-60 минут до времени икс», — отметила эндокринолог.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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