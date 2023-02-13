Первый телемагазин автомобилей запустили в России

Первый телемагазин заработал в России, его запустила компания Fresh Auto. Выбранный покупателем автомобиль доставят прямо до дома.

На сегодня в базе телемагазина порядка 15 тысяч машин — как новых, так и поддержанных. Эксперты обещают подробное техническое описание, перечисление особенностей, советы по эксплуатации авто.

За рубежом формат телемагазинов до сих пор является востребованным и эффективным каналом продаж. Однако в России к нему относятся скептически, считая его устаревшим.

Fresh Auto рассчитывает актуализировать данный формат — сделав его интересным и понятным для зрителя. Помимо полезного и развлекательного контента человек сможет рассчитывать на получение выгодного предложения.