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Как сэкономить на покупке продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Подсолнечное масло
Фото: © Sibnet.ru

Покупки продуктов не должны быть спонтанными. Подготовка к походу в магазин отнимет лишних 10-15 минут, зато в перспективе заметно сэкономит средства.

Торговые сети все силами стараются подтолкнуть в стихийным покупкам. Но есть методы противостоять этому давлению:

- Составьте рацион питания на неделю или даже месяц. Он позволит оптимизировать траты на продукты;

- Ходите за продуктами раз в неделю. Доказана, что чем реже походы в магазин, тем меньше денег уходит на еду;

- Перед каждым походом в магазин составьте четкий список продуктов;

- Если есть сомнения в силе воли, оставьте карточку дома и возьмите наличные суммой чуть больше необходимой для покупок по списку;

- Предварительно изучите скидки в магазине;

- Приглядитесь к продуктам собственных марок торговых сетей. Они всегда дешевле и часто не хуже по качеству;

- Не ходите в магазин голодными.

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Экономика #Продукты
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