Как сэкономить на покупке продуктов

Покупки продуктов не должны быть спонтанными. Подготовка к походу в магазин отнимет лишних 10-15 минут, зато в перспективе заметно сэкономит средства.
Торговые сети все силами стараются подтолкнуть в стихийным покупкам. Но есть методы противостоять этому давлению:
- Составьте рацион питания на неделю или даже месяц. Он позволит оптимизировать траты на продукты;
- Ходите за продуктами раз в неделю. Доказана, что чем реже походы в магазин, тем меньше денег уходит на еду;
- Перед каждым походом в магазин составьте четкий список продуктов;
- Если есть сомнения в силе воли, оставьте карточку дома и возьмите наличные суммой чуть больше необходимой для покупок по списку;
- Предварительно изучите скидки в магазине;
- Приглядитесь к продуктам собственных марок торговых сетей. Они всегда дешевле и часто не хуже по качеству;
- Не ходите в магазин голодными.