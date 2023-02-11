Сексолог объяснила требования женщин к размеру члена

Женщины требуют большой размер члена, но никогда не измеряли его, при этом размер при соблюдении условий не имеет значения, сообщила сексолог Ольга Василенко.

Эксперт спросила у своих читательниц в соцсетях, какой они предпочитают размер, и они писали про 18-20 сантиметров. Но, как выяснилось почти никто из женщин не пытался в реальности измерить, поэтому представления о размерах не соответствуют действительности, сказала Василенко на Youtube-канале «Ходят слухи».

Она также сослалась на исследование американских сексологов Мастерса и Джонсон, которые составили принципы теории «5-20». Согласно данным их исследования, при соблюдении пяти условий, женщина способна достичь оргазма при наличии у мужчины члена длиной 5 сантиметров и продолжительности полового акта в 20 секунд.

Среди этих пяти условий: отсутствие у женщины аноргазмии, позитивный настрой на партнера, позитивная установка на близость, мужчина знает психологические особенности женщины и их использует, мужчина знает эрогенные зоны женщины и стимулирует их.

По словам Васильевой, это работает, так как большинство женщин испытывают оргазм от стимуляции клитора, а для этого не нужен большой член. А идеи об огромных размерах возникают из-за порнофильмов.