Во время анонса The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Nintendo Direct 9 февраля Nintendo объявила, что новинка будет стоить не 60 долларов, как ожидалось, а 70. Представитель компании пообещал, что цена не станет единой для всех продуктов.

На запрос издания Game Informer о причинах повышения пресс-служба Nintendo ответила, что компания определяет рекомендуемую розничную цену для каждой игры индивидуально и новая цена не станет единой для всех товаров в eShop.

Представитель компании рассказал, что о всех ценах сообщается во время анонса точной даты выхода. Например, Pikmin 4, запланированный на 21 июля, будет стоить 60 долларов и подорожание его не коснется.

Nintendo не стала рекордсменом по цене на игры. Продукты Microsoft, Sony, Ubisoft и Take-Two Interactive уже пробили потолок в 70 долларов. Аналогичная стоимость уже анонсирована и для будущих релизов компаний, например, Redfall, Starfield и Assassin’s Creed Mirage.