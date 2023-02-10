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Nintendo повысила цены на игры до 70 долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Игровая консоль Nintendo Switch
Фото: © Erik Mclean / Unsplash License

Во время анонса The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Nintendo Direct 9 февраля Nintendo объявила, что новинка будет стоить не 60 долларов, как ожидалось, а 70. Представитель компании пообещал, что цена не станет единой для всех продуктов.

На запрос издания Game Informer о причинах повышения пресс-служба Nintendo ответила, что компания определяет рекомендуемую розничную цену для каждой игры индивидуально и новая цена не станет единой для всех товаров в eShop. 

Представитель компании рассказал, что о всех ценах сообщается во время анонса точной даты выхода. Например, Pikmin 4, запланированный на 21 июля, будет стоить 60 долларов и подорожание его не коснется.

Nintendo не стала рекордсменом по цене на игры. Продукты Microsoft, Sony, Ubisoft и Take-Two Interactive уже пробили потолок в 70 долларов. Аналогичная стоимость уже анонсирована и для будущих релизов компаний, например, Redfall, Starfield и Assassin’s Creed Mirage.

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Игры #Консоли
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