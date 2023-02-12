«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru

Раздача подарков в рамках «Игрового марафона» на Sibnet.ru продолжается — с 13 по 19 февраля пройдет «Цифровая неделя». Самые продвинутые в мире digital станут участниками розыгрыша призов от Ростелеком.

Участникам «Цифровой недели» предстоит пройти разнообразные тесты и узнать свой уровень цифровой грамотности.

Как поучаствовать в игре

Игра состоит из трех тестов: первый затрагивает интернет-грамотность, второй — цифровую безопасность, третий — понимание цифровой техники.

В каждом тесте есть интерактивная «шкала грамотности». Во время прохождения тестов важно следить за шкалой, чтобы «градус» грамотности не ушел в минус. Отметка поднимается вверх при каждом верном ответе, а опускается вниз — если ошибиться или слишком долго думать (или тратить время на поиск ответов в интернете).

Чтобы достигнутый результат сохранился в истории игры, пользователь должен зарегистрироваться на портале Sibnet.ru и играть в авторизованном состоянии.

Одному участнику дается одна попытка пройти каждый из тестов, в котором по 20 вопросов. Когда на все вопросы будут даны ответы (или истечет время), пользователю покажут его уровень — он может оказаться начальным, базовым, продвинутым или очень высоким.

Какие призы достанутся участникам

Призовой фонд будет разыгран среди участников, которые набрали необходимый уровень по шкале с «градусом грамотности», остановившись на одной из трех отметок: «Главный приз», «Второй приз», «Третий приз».

Например, если пользователь добрался до отметки «Главный приз», он сможет претендовать на электронную читалку ONYX BOOX Volta 3, а также камеры внутреннего и наружного наблюдения.

Если результат игрока — «Второй приз», то он станет участником розыгрыша мощного повербанка, беспроводных наушников и док-станции. Достижение отметки «Третий приз» сделает пользователя претендентом на получение компактного повербанка, умной бутылки или генератора водородной воды.

При этом сначала будут определяться победители теста «Интернет-грамотность», затем теста «Цифровая безопасность», а в последнюю очередь — теста «Техническая грамотность». Один участник может претендовать на получение только одного приза.

Итоги розыгрыша подведем с 20 по 24 февраля, все победители получат сообщения. Чтобы отслеживать игровые активности, рекомендуем подписаться на уведомления в Telegram.