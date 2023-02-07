НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Международные проблемы задержали приезд вомбатов в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
331 0
Фото: JJ Harrison (jjharrison89@facebook.com) / CC BY-SA 3.0

Проблемы логистики и международного сотрудничества задержали приезд вомбатов в Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.

«Пока тормозится процесс переговоров из-за логистики по отправке вомбатов. Это переговоры на уровне правительства Австралии. Возможно, через третьи страны. Но животные не какой-то груз, который можно неделю возить», — отметил Шило.

Он сказал, что все обмены животными с европейскими зоопарками поставлены на паузу. Есть надежда отправить по контракту в другую страну белых медведей Норди и Шайну, тогда в обмен можно получить интересующих зверей. Шило не уточнил, в какую страну могут отправить белых мишек, рожденных в 2018 году.

Вомбаты — роющие норы травоядные животные из семейства сумчатых млекопитающих, внешне напоминающие маленьких медведей или больших хомяков. В российских зоопарках они не содержатся.

Еще по теме
Туалет в стиле полярной станции появится в Новосибирском зоопарке
Павильон для японских макак построят в Новосибирске
Белая медведица Герда снова стала мамой в Новосибирском зоопарке
Знаменитый глухарь в Шерегеше снова атаковал туристов. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Названы японские правила стройной фигуры
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
48
Зеленский отказался сдавать Артемовск
40
Медведев пригрозил Украине ударами возмездия
38
СМИ узнали, что США предлагали России 20% территории Украины
38
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
22
Пригожин обратился к Зеленскому с просьбой