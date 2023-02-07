Международные проблемы задержали приезд вомбатов в Новосибирск

Проблемы логистики и международного сотрудничества задержали приезд вомбатов в Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.

«Пока тормозится процесс переговоров из-за логистики по отправке вомбатов. Это переговоры на уровне правительства Австралии. Возможно, через третьи страны. Но животные не какой-то груз, который можно неделю возить», — отметил Шило.

Он сказал, что все обмены животными с европейскими зоопарками поставлены на паузу. Есть надежда отправить по контракту в другую страну белых медведей Норди и Шайну, тогда в обмен можно получить интересующих зверей. Шило не уточнил, в какую страну могут отправить белых мишек, рожденных в 2018 году.

Вомбаты — роющие норы травоядные животные из семейства сумчатых млекопитающих, внешне напоминающие маленьких медведей или больших хомяков. В российских зоопарках они не содержатся.