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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Evolute развеял один из главных мифов о электромобилях зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Электромобиль не подходит для эксплуатации зимой, так как батарея быстро разряжается — этот миф в видео развенчал Evolute, электрокар в морозы запускается с одного нажатия кнопки.

Evolute продемонстрировал в видео, как при минус 26 градусах заводятся Subaru Forester с двигателем внутреннего сгорания и электромобиль Evolute i-Pro. Обе машины сразу запустились.

При этом на электромобиле можно сразу ехать, он не требует минимального прогрева двигателя.

Однако в руководстве по эксплуатации говорится, что «когда температура окружающей среды ниже минус 24 градусов, нормальный запуск автомобиля может оказаться невозможным из-за низкой температуры».

Электромобили под брендом Evolute начали производить в сентябре 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro, второй — кроссовер i-Joy. Это локализованные копии китайских Dongfeng Aeolus E70 и Dongfeng Fengon E3. Запас хода Evolute заявлен в 400-433 километра в зависимости от модели.

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