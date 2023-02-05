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NYT узнала о резком падении доходов у украинских проституток

Источник:
The New York Times
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Фото: © Sibnet.ru

Военные действия на Украине значительно сократили доходы секс-работниц, пишет американская газета The New York Times.

Проституция на Украине незаконна, но «широко терпима», приводит РБК выдержки из статьи. По данным государственного Центра общественного здоровья Украины, до начала российской спецоперации в этой сфере работали около 53 тысяч человек.

Секс-работницы сообщили газете, что, несмотря на падение доходов, они вынуждены продолжать заниматься проституцией, чтобы иметь заработок. Одна из женщин по имени Людмила сообщила, что сейчас берет за свои услуги около 6 долларов в час — это в два раза меньше по сравнению с тем, что она получала до февраля 2022 года.

Другая собеседница NYT, Татьяна, сказала, что некоторые клиенты отказываются платить полную цену: «Иногда мужчина обещает 12 долларов, я делаю свою работу, а он платит только семь долларов».

Из-за боевых действий значительно сократилось число иностранных клиентов, отмечает секс-работница по имени Рита. По словам ее коллеги Влады, ранее они получали хорошие чаевые, теперь ситуация изменилась.

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vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.

Alhazred

Ну это лично твое мнение. Многое спустили-не спорю. Но сейчас многим получше чем при Союзе, да и гораздо...