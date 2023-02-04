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Кошка заказала розмарин в интернет‑магазине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кошка исполнительного директора благотворительного фонда Пола Киссака в Британии прошлась по клавиатуре во время оформления заказа в интернет-магазине Sainsbury's.

В результате владелец животного получил 19 упаковок свежего розмарина, пишет Daily Mail. Общая стоимость «кошачьего заказа» составила чуть меньше 14 фунтов — это примерно 1100 рублей.

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на происшествие. Так, одна девушка отметила, что кошки ненавидят запах розмарина — его нередко используют, чтобы отпугнуть этих животных от грядок.

Другой комментатор предположил, что директор фонда теперь целый месяц будет добавлять розмарин в качестве приправы во все блюда. Еще один посоветовал внимательно следить за кошкой, чтобы она случайно не заказала мяту.

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Жизнь #Звери
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