Ученые рассказал о влиянии стресса на нервные клетки

Нервные клетки, пострадавшие от стресса, восстанавливаются, но постоянное напряжение негативно сказывается на организме, сообщил научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН Антон Цыбко.
Представление о том, что нервные клетки не восстанавливаются, скорее, миф. Нервная система очень пластична. В мозге постоянно образуются новые нервные клетки, по 700 каждый день.
Стрессовые ситуации приводят к выбросу стрессовых гормонов — глюкокортикоидов. Они останавливают деление клеток в нейрогенных нишах и снижают выживаемость уже появившихся нейронов. В некотором смысле стрессовые гормоны убивают нервные клетки.
Стрессовые гормоны подавляют синтез особых белков — нейротрофических факторов. Без них нарушается сложность нейрональных отростков, уменьшается их количество, исчезают синапсы. Нервная клетка становится как увядающее деревце с опадающими листьями и веточками.
«Работа нервных сетей нарушается, нарушаются и когнитивные функции, эмоциональный контроль. Длительный стресс и возникающие проблемы с нервными связями могут иметь серьезные, далеко идущие последствия для психического здоровья», — цитирует «Наука в Сибири» Цыбко.
Если действие глюкокортикоидов прекращается, нейрогенез восстанавливается и нейроны возвращают себе прежнюю функциональную форму. Как показывают исследования, распространенная точка зрения о том, что стресс плохо влияет на нервные клетки, недалека от истины.
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