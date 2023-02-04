Ученые рассказал о влиянии стресса на нервные клетки

Нервные клетки, пострадавшие от стресса, восстанавливаются, но постоянное напряжение негативно сказывается на организме, сообщил научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН Антон Цыбко.

Представление о том, что нервные клетки не восстанавливаются, скорее, миф. Нервная система очень пластична. В мозге постоянно образуются новые нервные клетки, по 700 каждый день.

Стрессовые ситуации приводят к выбросу стрессовых гормонов — глюкокортикоидов. Они останавливают деление клеток в нейрогенных нишах и снижают выживаемость уже появившихся нейронов. В некотором смысле стрессовые гормоны убивают нервные клетки.

Стрессовые гормоны подавляют синтез особых белков — нейротрофических факторов. Без них нарушается сложность нейрональных отростков, уменьшается их количество, исчезают синапсы. Нервная клетка становится как увядающее деревце с опадающими листьями и веточками.

«Работа нервных сетей нарушается, нарушаются и когнитивные функции, эмоциональный контроль. Длительный стресс и возникающие проблемы с нервными связями могут иметь серьезные, далеко идущие последствия для психического здоровья», — цитирует «Наука в Сибири» Цыбко.

Если действие глюкокортикоидов прекращается, нейрогенез восстанавливается и нейроны возвращают себе прежнюю функциональную форму. Как показывают исследования, распространенная точка зрения о том, что стресс плохо влияет на нервные клетки, недалека от истины.