Заявление главы генштаба США привело Киев в ярость

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли своим заявлением о том, что в этом году Киеву едва ли удастся «вытеснить российские силы», привел офис президента Украины в ярость, пишет газета Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Милли во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн заявил, что украинской армии будет «очень, очень трудно вытеснить российские силы с каждого занятого ими дюйма территории Украины».

Источники в офисе Владимира Зеленского пожаловались Politico, что американская разведка регулярно дает ошибочные прогнозы относительно возможностей украинской армии.

Ранее Милли заявил, что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых предстоит совместно определить Москве и Киеву.