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Президент Realme рассказал о 240‑ваттной зарядке

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на зарядке
Фото: © Andreas Haslinger / Unsplash License

Вице-президент Realme Сюй Ци рассказал о сверхбыстрой 240-ваттной зарядке будущего смартфона GT Neo5. На полный заряд батареи уйдет меньше 10 минут.

Сюй написал на своей странице в Weibo, что 10-секундной зарядки смартфона GT Neo5 хватит для просмотра онлайн-сериала в течение часа, а полный заряд он наберет за 10 минут. Однако он не уточнил емкость аккумулятора предстоящей новинки.

Для быстрой 240-ваттной зарядки был разработан специальный кабель на 12 А (идет в комплекте). В нем используется двухслойный платиновый электрофорезный интерфейс, позволяющий снизить сопротивление и спокойно справляться со сложными условиями эксплуатации.

В комплекте будет поставляться и само зарядное устройство на 240 Вт. Мощность ЗУ по сравнению с предыдущим поколением блоков выросла на 60%, оно достигло самой высокой плотности мощности в отрасли 2,34 Вт/см.

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Realme GT Neo5 представят 9 февраля. Ожидается, что он получит 6,74-дюймовый дисплей, 50-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX890, 16 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...