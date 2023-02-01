Президент Realme рассказал о 240‑ваттной зарядке

Вице-президент Realme Сюй Ци рассказал о сверхбыстрой 240-ваттной зарядке будущего смартфона GT Neo5. На полный заряд батареи уйдет меньше 10 минут.

Сюй написал на своей странице в Weibo, что 10-секундной зарядки смартфона GT Neo5 хватит для просмотра онлайн-сериала в течение часа, а полный заряд он наберет за 10 минут. Однако он не уточнил емкость аккумулятора предстоящей новинки.

Для быстрой 240-ваттной зарядки был разработан специальный кабель на 12 А (идет в комплекте). В нем используется двухслойный платиновый электрофорезный интерфейс, позволяющий снизить сопротивление и спокойно справляться со сложными условиями эксплуатации.

В комплекте будет поставляться и само зарядное устройство на 240 Вт. Мощность ЗУ по сравнению с предыдущим поколением блоков выросла на 60%, оно достигло самой высокой плотности мощности в отрасли 2,34 Вт/см.

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Realme GT Neo5 представят 9 февраля. Ожидается, что он получит 6,74-дюймовый дисплей, 50-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX890, 16 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти.