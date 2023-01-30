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Идея о матриархате оказалась антинаучным мифом

Источник:
Arzamas
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Изображение битвы Геракла с амазонками на древнегреческой вазе
Изображение битвы Геракла с амазонками на древнегреческой вазе
Фото: Leagros Group
Идея о том, что женщины когда-то в давнем прошлом играли главенствующую роль в обществе и правили мужчинами, не имеет никаких научных оснований, рассказал кандидат исторических наук, преподаватель истфака МГУ Андрей Туторский.

Матриархат в обыденном представлении чаще всего связывается с древнегреческим мифом об амазонках — нации женщин. Эти гордые воительницы, по преданию, обходились без мужей. Они вступали в отношения с мужчинами лишь ради потомства. Девочек они оставляли, мальчиков, по одной версии, убивали, по другой, — отдавали отцам.

Ученые долго принимали этот миф за чистую монету. Впервые матриархат в 1861 году описал швейцарский исследователь античной драмы Иоганн Якоб Бахофен, «Он доказывал, что влияние женщины в обществе от античности к современной ему Европе XIX века постоянно падало», — пояснил в интервью порталу «Арзамас» Туторский.

Развивая эту мысль, швейцарец пришел к идее, что в древности влияние женщины было максимальным. Он доказал этот тезис умозрительно: при беспорядочных сексуальных отношениях дети знали только мать, следовательно родство передавалось по женской линии, а вместе с ним богатства и титулы. А кто передает богатство — тот имеет власть. Значит, власть была у женщин, утверждал Бахофен.

На благо феминизма

По словам историка, эти умозаключения легли на благоприятную почву. В конце XIX распространились идеи об уравнивании положения мужчины и женщины. Концепция матриархата стала историческим обоснованием феминизма. Если в древности статус женщин был высоким — значит, это естественное положение дел и к нему надо вернуться, полагали сторонники этой идеи. 

Концепция матриархата переходила со страниц одной книги на страницы другой. В том числе в труд Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», а затем и в учебники и истории.

Научный мейнстрим перестал заниматься этой проблемой еще в 1920-е годы, когда серьезные исследования не нашли никаких признаков существования господства женщин. В Советском Союзе от этой идеи отказались только в 1980-е годы, потому что культивировал ее марксизм. 

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?