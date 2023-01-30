Джонсон пожаловался на угрозы Путина перед началом СВО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин пытался «внушить ему страх» в ответ на предупреждения о недопустимости специальной военной операции (СВО).

Джонсон обнародовал подробности своего разговора с Путиным перед началом СВО в феврале прошлого года. По словам экс-премьера, он убеждал президента России, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а тот якобы угрожал нанести по нему удар ракетой.

«Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете"»,— приводит «Коммерсантъ» слова Джонсона, сказанные им в интервью британским СМИ.

Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде»,— поделился Джонсон своими воспоминаниями.

Экс-премьер Британии отметил, что во время переговоров призывал Россию отказаться от эскалации. Он говорил, что это приведет к усилению поддержки Украины и расширению НАТО.