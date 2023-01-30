НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон пожаловался на угрозы Путина перед началом СВО

Источник:
«Коммерсантъ»
947 6

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин пытался «внушить ему страх» в ответ на предупреждения о недопустимости специальной военной операции (СВО).

Джонсон обнародовал подробности своего разговора с Путиным перед началом СВО в феврале прошлого года. По словам экс-премьера, он убеждал президента России, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а тот якобы угрожал нанести по нему удар ракетой.

«Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете"»,— приводит «Коммерсантъ» слова Джонсона, сказанные им в интервью британским СМИ.

Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде»,— поделился Джонсон своими воспоминаниями.

Экс-премьер Британии отметил, что во время переговоров призывал Россию отказаться от эскалации. Он говорил, что это приведет к усилению поддержки Украины и расширению НАТО.

Тема: Военная операция на Украине
МИД назвал обстрел ВСУ больниц тяжким военным преступлением
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
Кадыров ответил на угрозы националистов «ударить по Грозному»
Новейший «Панцирь» усилит ПВО российских сил в зоне СВО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Названы главные ошибки при зарядке смартфона
Обсуждение (6)
Картина дня
Джонсон пожаловался на угрозы Путина перед началом СВО
Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России
«Аэрофлот» запланировал получить 339 российских лайнеров
Новейший «Панцирь» усилит ПВО российских сил в зоне СВО
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?