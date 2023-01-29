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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © nato.int

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр.

Натовский военачальник при этом подчеркнул, что НАТО будет готова вступить в прямой конфликт с Россией, только если Москва перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран-членов альянса.

Бауэр отметил, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России.

«Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема», — цитирует ТАСС адмирала.

Тема: Военная операция на Украине
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