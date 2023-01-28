Окрестности Угледара сравнили с Куликовым полем

Окрестности города Угледар сейчас напоминают Куликово поле, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Боевые действия идут с переменным успехом, отметил он. По словам Ходаковского, с обеих сторон активно работают танки и артиллерия, поэтому сложно понять, чья сторона берет вверх.

«Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — написал командир батальона в своем телеграм-канале.

Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 километров к юго-западу от Донецка. Он является важным опорным пунктом для ВСУ.