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Окрестности Угледара сравнили с Куликовым полем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Окрестности города Угледар сейчас напоминают Куликово поле, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Боевые действия идут с переменным успехом, отметил он. По словам Ходаковского, с обеих сторон активно работают танки и артиллерия, поэтому сложно понять, чья сторона берет вверх.

«Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — написал командир батальона в своем телеграм-канале.

Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 километров к юго-западу от Донецка. Он является важным опорным пунктом для ВСУ.

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