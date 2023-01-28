Полицейские в Бурятии спасли замерзающую на дороге семью

Экипаж ДПС в Тункинском районе Бурятии помог добраться до дома замерзавшей на трасе семье, сообщает управление ГИБДД региона.

62-летний мужчина, его супруга и их 15-летняя дочь возвращались домой в село Галбай на личном автомобиле, в какой-то момент машина заглохла на безлюдном участке дороги.

Замерзающая семья почти час просидела в автомобиле, все попытки водители завести машину закончились провалом. В итоге супруга мужчины дозвонилась в экстренные службы, на помощь выехал экипаж ДПС.

Полицейские пересадили женщину, мужчину и ребенка в патрульный автомобиль и доставили их домой, а иномарку отбуксировали до ближайшего населенного пункта.