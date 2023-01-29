Психолог объяснил, как выбраться из френдзоны

Женщина, отвергая мужчину, порой оставляет его в «зоне дружбы», заставляя кавалера надеется на отношения в будущем. А можно ли выйти из френдзоны и что для этого нужно мужчине?

Ситуации, когда мужчина и женщина дружат и не влюблены друг в друга, случаются крайне редко. Здесь обязательно должны быть общие интересы и равноправные отношения. Это не френдзона.

Френдзона — неразделенная любовь, разновидность неравноценной дружбы, когда один влюблен в другого, но другой воспринимает претендента как друга.

Френдзона бывает явная и скрытая. «В явной все просто. Когда незадачливому воздыхателю прямо предложили остаться просто друзьями», — объяснил психолог Сергей Еманов.

А скрытая — высший пилотаж соблазнения. Это удержание жертвы на тонкой грани надежды, искреннего расположения и веры в скорые перемены. Человеку кажется, что ему надо чуть-чуть поднажать и постараться, и заслужить свой приз.

Можно ли выбраться из френдзоны?

Проведенный социологический опрос показал, что женщины неосознанно выбирают 10 важнейших показателей сексуальности мужчин — социальных и личностных.

Социальные показатели — это финансовое состояние, социальный статус, умение принимать самостоятельные решения, способность к отстаиванию своего мнения, интеллект, оригинальность мышления и юмор.

Личностные — это телосложение, надежность, целостность, воспитанность, кокетство или умение нравиться.

Казалось бы, что стать идеальным мужчиной при таких требованиях сложно. Но, как показывает статистика, этого и ненужно. Большинство женщин, увидевших в мужчине 10 из 10 показателей, скорее всего… не станут рассматривать его как потенциального партнера. Они будут относиться к нему, как принцу на белом коне, сказочному персонажу, и в то же время с опаской.

А вот мужчины, обладающие шестью-восемью показателями максимально востребованы у представительниц прекрасного пола. Женщина может рассуждать, что у кавалера забавное брюшко и физическая форма не ахти, зато он умен, напорист, вежлив, умеет постоять за себя, воспитан и надежен.

А если из женщина увидит только четыре качества и меньше, то, скорее всего, оставит этого претендента во френдзоне. Поэтому психолог советует помнить, что для женщины практически не имеет значения, как мужчина ухаживает. Для нее крайне важно, кто ухаживает за ней.