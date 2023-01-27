Казахстан ужесточил правила въезда для иностранцев

Казахстан с пятницы, 27 января отменил практику так называемого «визарана» — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки.

Теперь граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе россияне, смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Для граждан других стран с безвизовым режимом с Казахстаном лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП), сообщает управление внешней миграции комитета миграционной службы МВД.

В ведомстве отметили, что новые миграционные правила коснутся только тех иностранных граждан, которые въехали в страну после 27 января. На тех, кто находился в стране до этого срока, новые правила не распространяются.

В середине декабря 2022 года Минтруд Казахстана сообщил, что в стране находятся 298 тысяч россиян, из них 30 тысяч уже легально трудоустроены, в связи с чем имеют временную регистрацию. Еще 198 тысяч россиян использовали Казахстан в качестве транзитной страны для выезда в другие государства.