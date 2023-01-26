Прогулы в школе позитивно влияют на размер будущей зарплаты

Школьные прогульщики в будущем начинают зарабатывать больше своих одноклассников, которые прилежно посещали все уроки, свидетельствует социологическое исследование сервиса SuperJob.
Выяснилось, что почти половина россиян (48%) прогуливали уроки в школе, причем каждый двадцатый делал это довольно часто, а 43% респондентов — иногда.
Среди мужчин прогульщиков ожидаемо оказалось больше. При этом современное молодое поколение до 24 лет сбегало с уроков значительно реже, чем советские школьники, которым сейчас больше 45 лет.
Самый примечательный факт — среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже. Таким образом, прогульщики в целом выстраивают более успешную карьеру.
При этом злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров, следует из результатов исследования.
pepelmetalОб вас ноги вытирают и плюют вам в лицо)
AlhazredЩа "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))
AlhazredНу так докажи нам, что это так)
GammiPluhКремль не допустит победы Запада и дальше чего?