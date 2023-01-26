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Прогулы в школе позитивно влияют на размер будущей зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьные прогульщики в будущем начинают зарабатывать больше своих одноклассников, которые прилежно посещали все уроки, свидетельствует социологическое исследование сервиса SuperJob.

Выяснилось, что почти половина россиян (48%) прогуливали уроки в школе, причем каждый двадцатый делал это довольно часто, а 43% респондентов — иногда.

Среди мужчин прогульщиков ожидаемо оказалось больше. При этом современное молодое поколение до 24 лет сбегало с уроков значительно реже, чем советские школьники, которым сейчас больше 45 лет.

Самый примечательный факт — среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже. Таким образом, прогульщики в целом выстраивают более успешную карьеру.

При этом злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров, следует из результатов исследования.

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Топ комментариев

pepelmetal

Об вас ноги вытирают и плюют вам в лицо)

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

Alhazred

Ну так докажи нам, что это так)

GammiPluh

Кремль не допустит победы Запада и дальше чего?