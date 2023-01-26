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Сильный ветер спрогнозировали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Метель
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порывистый ветер до 18 метров в секунду ожидается ы Новосибирске в пятницу, это может привести к авариям, сообщает пресс-центр мэрии города.

В пятницу, 27 января, в Новосибирске ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду. В связи с этим возможны нарушения в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев.

Температура днем составит 7-9 градусов мороза. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

В субботу днем также будет тепло – 9-11 градусов мороза, ветер до 6-11 метров в секунду. Ночью и днем – снег. В воскресенье днем ожидается 8-10 градусов мороза с небольшим ветром до 4-9 метров в секунду. Местами небольшой снег.

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