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Консультант подсказала, как приобрести иностранные акции

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России сохранили возможность покупать иностранные акции, несмотря на запрет Банка России, сказала финансовый консультант, квалифицированный инвестор Эмма Байрамова.

Банк России с 1 января 2023 года Центробанк ввел запрет на покупку иностранных акций компаний недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Но спрос на них сохранился: это относительно стабильные и доходные инструменты. Осталась и возможность в инвестировать в зарубежные ценные бумаги.

«Во-первых, важно отметить, что запрет действует только для неквалифицированных инвесторов. Поэтому можно получить статус "квала" и продолжить вкладывать в ценные бумаги через российского брокера», — приводят «Известия» совет Байрамовой.

Во-вторых, по ее словам, Санкт-Петербургская биржа постепенно заключает все больше соглашений с биржами дружественных стран. Поэтому можно будет переориентировать свой портфель на Восток, отдав предпочтение компаниям из Китая, Казахстана и других стран, чьи акции будут представлены к торгам.

«В-третьих, даже у неквалифицированных инвесторов остается возможность приобретать фонды российских управляющих компаний с бумагами иностранных игроков в составе. Некоторые из них могли выйти из-под блокировки и стали снова доступны к покупке», — пояснила эксперт.

И четвертый способ, которым воспользовались многие инвесторы, — это открытие иностранного брокерского счета, где не будет запрета на покупку ценных бумаг для россиян. Наиболее популярным местом для этого стал Казахстан, отметила Байрамова.

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