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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Арабский эксперт заявил о готовности России к большому наступлению

Источник:
Sibnet.ru
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Военные действия на Украине, на первый взгляд, зашли в тупик, но появились новые переменные, которые изменят ситуацию в пользу России, считает обозреватель газеты Al Ittihad (ОАЭ) Мухаммад Масуд аль-Ахбаби.

В первую очередь это назначение командующим объединенной группировкой российских сил в зоне спецоперации начальника Генштаба Валерия Герасимова. Благодаря этому Россия добьется прогресса в достижении цели — взятия под полный контроль Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, считает Масуд аль-Ахбаби.

По его словам, ввиду хороших отношений между главой Генштаба и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным боевые действия будут проходить более скоординировано. Новейшее оружие, такое как гиперзвуковые ракеты, нейтрализует влияние западных военных поставок Киеву на исход боевых действий, уточнил эксперт.

Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Третий фактор — это заявление Кремля о непосредственном участии НАТО в конфликте. Москва пригрозила нанести удары по западным танкам и системам ПВО на Украине, что может удержать Запад от отправки большего количества оружия.

Четвертая переменная — проведение совместных военных учений белорусской и российской армиями. Это говорит о готовности Москвы начать массированное наступление на севере Украины с территории Белоруссии весной текущего года, отметил Масуд аль-Ахбаби.

Все эти факторы окажут большое влияние на ход украинского конфликта. Тупик в боевых действиях сменится наступлением России, что приведет к достижению целей специальной военной операции на Украине, заключил эксперт.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

kostyl

Проблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...

niktb

Заменит, до тех пока китайцам это выгодно! Далее, - как сложится ситуевина...!

orangeraven

У России есть мощная и оригинальная культура, которую поддерживают вне России! А какая культура есть...

pepelmetal

Ну сгорят эти танки, как и рогульские