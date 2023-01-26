Арабский эксперт заявил о готовности России к большому наступлению

Военные действия на Украине, на первый взгляд, зашли в тупик, но появились новые переменные, которые изменят ситуацию в пользу России, считает обозреватель газеты Al Ittihad (ОАЭ) Мухаммад Масуд аль-Ахбаби.

В первую очередь это назначение командующим объединенной группировкой российских сил в зоне спецоперации начальника Генштаба Валерия Герасимова. Благодаря этому Россия добьется прогресса в достижении цели — взятия под полный контроль Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, считает Масуд аль-Ахбаби.

По его словам, ввиду хороших отношений между главой Генштаба и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным боевые действия будут проходить более скоординировано. Новейшее оружие, такое как гиперзвуковые ракеты, нейтрализует влияние западных военных поставок Киеву на исход боевых действий, уточнил эксперт.

Третий фактор — это заявление Кремля о непосредственном участии НАТО в конфликте. Москва пригрозила нанести удары по западным танкам и системам ПВО на Украине, что может удержать Запад от отправки большего количества оружия.

Четвертая переменная — проведение совместных военных учений белорусской и российской армиями. Это говорит о готовности Москвы начать массированное наступление на севере Украины с территории Белоруссии весной текущего года, отметил Масуд аль-Ахбаби.

Все эти факторы окажут большое влияние на ход украинского конфликта. Тупик в боевых действиях сменится наступлением России, что приведет к достижению целей специальной военной операции на Украине, заключил эксперт.