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Роскачество проверит Чебурашек

Источник:
Sibnet.ru
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Игрушка Чебурашка
Фото: © Sibnet/ru

Популярность фильма «Чебурашка» породила высокий спрос на игрушки пушистого зверька, но покупатели усомнились в качестве таких товаров. Теперь Роскачество проверит все игрушки, продаваемые на маркетплейсах и магазинах.

Главные претензии покупателей к игрушечным Чебурашкам — некачественные материалы изделия (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный «химический» запах, производственный брак.

При этом некоторые игрушки стоят довольно дорого. На некоторых маркетплейсах стоимость игрушки больше 5 тысяч рублей.

Роскачество выяснит, соответствует ли качество высокой цене. Также Чебурашек проверят на безопасность материалов и прочность.

«Закупка Чебурашек пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж», — приведены слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой на сайте организации.

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Экономика #Торговля
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