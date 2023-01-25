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Водонаева рассказала постыдную историю из юности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Алены Водонаевой

Блогер и ведущая Алена Водонаева призналась, что в 18 лет, будучи пьяной, совершила нехороший поступок.

«Мне было 18 лет, мы выпили. Мой друг (из Тюмени) недавно рассказывал, как я, обмотанная на голое тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче. Пьяная. Я, к сожалению, этой истории не помню, но такая история в моей биографии есть», — рассказала Водонаева на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Алена Водонаева родилась и выросла в Тюмени. Она стала популярной после участия в проекте «Дом 2», где прожила с 2004 по 2007 годы. После шоу она стала телеведущей на федеральных каналах.

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