Верблюда‑убийцу застрелили в Омской области

Директор охотничьей базы решил нанял охотников и они застрелили верблюда, который убил сторожа в Омской области.

«Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 21 января на базе «Березка» около деревни Приозерка Тюкалинского района. 51-летний сторож пытался отогнать верблюда и ударил его по морде, а тот напал на него, искусал и затоптал.

Сторож получил тяжелые травмы и умер в больнице. Следователи проводят проверку.