НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Верблюда‑убийцу застрелили в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
360 0
Охотник
Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Директор охотничьей базы решил нанял охотников и они застрелили верблюда, который убил сторожа в Омской области.

«Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 21 января на базе «Березка» около деревни Приозерка Тюкалинского района. 51-летний сторож пытался отогнать верблюда и ударил его по морде, а тот напал на него, искусал и затоптал.

Сторож получил тяжелые травмы и умер в больнице. Следователи проводят проверку.

Еще по теме
Верблюд убил сторожа в Омской области
Работник кинотеатра пострадал из‑за взрыва петарды
Турист погиб в Кузбассе на горнолыжном курорте «Шерегеш»
Мошенники похитили 780 тыс. рублей у фигуристки Тарасовой
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Snikolas

Уже ничто не поможет украине ей вилы как не крути.

Alhazred

"Украинские военные рассчитывают получить британские танки Challenger 2, американские Abrams и немецкие...

mosquito__2010

Последняя волна украинской мобилизации будет уже гореть по современному, в современной высокотехнологичной...

Uynachalnica

Действительно, зачем крепостным знать, сколько их у барина!