Штраф непристегнутому портрету дагестанского князя оказался фейком

Князь Хаджи-Давуд, живший 300 лет назад, якобы был оштрафован за непристегнутый ремень безопасности — информация об этом распространилась по Сети. На самом деле был наказан водитель, который вез портрет князя, сообщило МВД Дагестана.

Фотография с дорожных камер, где князь Хаджи-Давуд «едет» на пассажирском сидении ГАЗ-3302, появилась в Сети. В сообщении указывалось, что ему выписали штраф за непристегнутый ремень.

Фото: © МВД Дагестана

МВД Дагестана в телеграм-канале прокомментировало, что эта информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. А нарушителя система берет в белую рамку, что видно на фото.

Инцидент произошел 15 января на федеральной автодороге «Кавказ». В объектив камеры попал водитель, который не был пристегнут ремнем. Ему выписали штраф.