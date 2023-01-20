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Штраф непристегнутому портрету дагестанского князя оказался фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Князь Хаджи-Давуд, живший 300 лет назад, якобы был оштрафован за непристегнутый ремень безопасности — информация об этом распространилась по Сети. На самом деле был наказан водитель, который вез портрет князя, сообщило МВД Дагестана.

Фотография с дорожных камер, где князь Хаджи-Давуд «едет» на пассажирском сидении ГАЗ-3302, появилась в Сети. В сообщении указывалось, что ему выписали штраф за непристегнутый ремень.

Фото: © МВД Дагестана

МВД Дагестана в телеграм-канале прокомментировало, что эта информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. А нарушителя система берет в белую рамку, что видно на фото.

Инцидент произошел 15 января на федеральной автодороге «Кавказ». В объектив камеры попал водитель, который не был пристегнут ремнем. Ему выписали штраф.

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