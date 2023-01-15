Москва заявила о подготовке СБУ провокации по зерновой сделке

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Харьковской области, чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

«Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки и обвинений в создании дефицита продовольствия на Украине», — говорится в заявлении.

СБУ минирует зернохранилище в населенном пункте Караичное Харьковской области, «после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва таким образом зерновой сделки».

В координационном штабе добавили, что в западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой ответной реакции мирового сообщества».