Доллар в 2023 году: курс на 80?

Прошедший 2022 год запомнился дикими колебаниями курса доллара к рублю. Резкий рост американской валюты после начала спецоперации на Украине привел россиян в уныние. Есть ли риск повторения такой ситуации в нынешнем году?

В марте российская валюта рухнула сразу на 60%, до рекордно низких значений — 121 рубль за доллар. Но, на удивление, отечественная финансовая система отбила паническую атаку и перешла в наступление. После введения жестких мер контроля летом доллар стоил всего 50 рублей.

На котировки валюты в 2022 году влияли сразу несколько мощнейших факторов. В первую очередь, это вступление России в геополитическую конфронтацию с западным миром. Вслед за ней последовали жесточайшие антироссийские санкции: запреты на экспорт и импорт, валютные ограничения, удар по поставкам российских энергоресурсов — нефти и газа.

Новые факторы

В 2023 году российский финансовый рынок будет гораздо меньше подвержен влиянию внешних факторов. Он изолировался от внешних капиталов. По мнению аналитика «Финам» Андрея Маслова, в динамике курса доллара к рублю главную роль будут играть цены на отечественную нефть.

Курс будет зависеть от хода конфликта на Украине, способности сохранить уровень добычи нефти и эффективную экспортную цену на нее, приводит Forbes мнение экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова.

Курс рубля в 2023 году будет во многом отражать состояние торгового баланса, профицит которого продолжит снижаться, сказал РИА Новости директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Среднегодовой курс

В начале 2023 года доллар сохранит позиции вблизи максимумов, достигнутых в декабре 2022-го, приводит портал «Банки.ру» мнение начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко.

По его прогнозу, к середине 2023 года стоимость доллара может достигнуть пиковых значений, но к концу года будет постепенно снижаться. В среднем доллар в 2023 году будет стоить 67-72 рубля, прогнозирует Кравченко.

«Базовым является сценарий боковой динамики курса или незначительного ослабления рубля, при котором курс доллара не вырастет выше 75 рублей», — сказал РБК аналитик Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Эксперты солидарны, что в случае пессимистичного сценария доллар курс доллара может подняться до 80 рублей, оптимистичного — упасть до 60 рублей.