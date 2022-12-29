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Что такой нефтяной потолок и как он работает. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Страны «Большой семерка» (G7 — США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада), Евросоюза и Австралии декабря ввели потолок цен на российскую нефть.

Запад установил предельную цену на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. «В наших юрисдикциях нашим компаниям, осуществляющим морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире, будет запрещено оказывать соответствующие услуги за исключением случаев, когда таковые будут приобретаться по установленной максимальной цене или по цене ниже нее», — говорится в принятом западными странами документе.

Иными словами, Запад перестал покупать российскую нефть по цене выше установленного уровня. Впоследствии предполагается потолок ввести на дизельное топливо и на остальные нефтепродукты из России. Но если нефть из России будет подвергнута глубокой переработке за рубежом, она перестанет считаться российской.

Смысл этих санкций в ограничении доходов России от экспорта энергоресурсов, чтобы она не могла продолжать финансировать специальную военную операцию на Украине. При этом запрет не касается трубопроводной нефти. Полностью отказаться от российской нефти Запад не может.

Россия заявила, что не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого стране придется сократить добычу.

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