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Сильные морозы после потепления пришли в Западную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Метели с ветром до 24-27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай в понедельник, а затем резко похолодает до 30 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник, 9 января, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидаются все виды осадков — снег, мокрый снег и дождь.

«Будут метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 метров в секунду, а в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай — до 25-27 метров в секунду. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице», — рассказал ТАСС метеоролог.

После потепления и мокрого снега в регионах Сибири столбик термометра резко опуститься до 30 градусов. Крепкие морозы продержатся минимум до четверга.

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай
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