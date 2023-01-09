Метели с ветром до 24-27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай в понедельник, а затем резко похолодает до 30 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник, 9 января, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидаются все виды осадков — снег, мокрый снег и дождь.

«Будут метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 метров в секунду, а в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай — до 25-27 метров в секунду. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице», — рассказал ТАСС метеоролог.

После потепления и мокрого снега в регионах Сибири столбик термометра резко опуститься до 30 градусов. Крепкие морозы продержатся минимум до четверга.