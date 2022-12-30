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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игру Doom превратили в калькулятор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Matt Schilder / Attribution-ShareAlike License

Энтузиаст под ником Danny Spencer опубликовал на YouTube видео, в котором показал калькулятор на базе культового шутера Doom.

Пользователь создал локацию, на которой построил многоступенчатые платформы и пульт управления с кнопками, отвечающими за ввод цифр от нуля до девяти. Каждая платформа представляет собой экран для вывода цифр, в роли которых выступают монстры.

Всего на карте присутствует семь платформ. Две используются для отображения слагаемых, три — для вывода полученной суммы. Если нажать нужную цифру, на платформе появляются монстры, которые в итоге выстраиваются в форме заданной цифры.

При этом создатель необычной локации признался, что она умеет только складывать. Кроме этого, сумма при сложении двух чисел не должна быть больше 999. Если требуется очистить поле для нового ввода, игрок использует пулемет для убийства монстров.

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Игры #Экшены
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