Прозрение случается, когда удается осознать скрытые психологические блоки и уйти от шаблонов поведения. В 2023 году несколько знаков Зодиака переосмыслят себя и смогут сломать ненужные правила и барьеры в сфере личных отношений. Астрологи назвали это сексуальным прозрением.

Энергии звезд в 2023 году взбудоражат подсознание и откроют двери в мир своды и наслаждений Львам, Ракам, Стрельцам и Рыбам.

Лев

Этот гривастый хищник поймет, что не стоит концентрироваться только на себе, в том числе в интимной сфере. Надо думать и об удовольствии партнера. И процесс станет намного ярче.

Эмоции партнера во время секса будут кратно увеличивать и удовольствие Льва. Связь пары станет более крепкой, спаянной взаимным проникновением не только тел, но и мыслей и чувств.

Наступивший 2023 год сулит не только яркий секс, но и более стабильную эмоциональную отдачу от возлюбленного. Он почувствует внимание к себе и станет больше стараться для Льва в постели. Отношения станут прочнее.

Рак

Консервативному Раку тяжело осознать, что рутинный секс с избитой прелюдией по расписанию приносит мало удовольствия. Но в 2023 году он поймет, что пора выбираться из ямы комплексов и начинать эксперименты.

Но может быть так, что желание у Рака появится, а фантазии — нет. Тогда стоит поговорить с партнером, возможно, он давно думал о том, что хочет попробовать, но боялся ранить мнительного Рака.

Стрелец

Стрелец настоящий теоретик и практик в сексе, но все-таки пропустил один нюанс. В 2023 году Стрельцы осознают, что заниматься любовью ради здоровья и азарта уже не интересно.

Глубокие чувства сделают для этого знака секс по-настоящему ярким и эмоционально насыщенным. Поэтому в 2023 году стоит искать спутника на всю жизнь, а не партнера на ночь.

Рыбы

Романтика и нежность у Рыб на высоте, но часто они забывают о себе. В 2023 году Рыбы прозреют и наконец решат изучить свое тело, включая запретные эрогенные зоны. Понимание собственных желаний в сексе позволит им начать более яркую сексуальную жизнь.

Рыбы станут более раскованы в постели, не будут зацикливаться на недостатках внешности или размерах, а только со всей страстью отдаваться процессу.