Прозрение случается, когда удается осознать скрытые психологические блоки и уйти от шаблонов поведения. В 2023 году несколько знаков Зодиака переосмыслят себя и смогут сломать ненужные правила и барьеры в сфере личных отношений. Астрологи назвали это сексуальным прозрением.
Энергии звезд в 2023 году взбудоражат подсознание и откроют двери в мир своды и наслаждений Львам, Ракам,
Стрельцам и Рыбам.
Лев
Этот гривастый хищник поймет,
что не стоит концентрироваться только на себе, в том числе в интимной сфере. Надо думать и об
удовольствии партнера. И процесс станет намного ярче.
Эмоции партнера во время секса будут кратно увеличивать и удовольствие Льва. Связь пары станет более крепкой, спаянной взаимным
проникновением не только тел, но и мыслей и чувств.
Наступивший 2023 год сулит не только яркий секс, но и более стабильную
эмоциональную отдачу от возлюбленного. Он почувствует внимание к себе и станет больше
стараться для Льва в постели. Отношения станут прочнее.
Рак
Консервативному Раку тяжело осознать, что рутинный
секс с избитой прелюдией по расписанию приносит мало
удовольствия. Но в 2023 году он поймет, что пора выбираться из ямы комплексов и начинать эксперименты.
Но может быть так, что желание у Рака появится, а фантазии — нет. Тогда стоит поговорить с партнером, возможно, он давно думал о том, что
хочет попробовать, но боялся ранить мнительного Рака.
Стрелец
Стрелец настоящий теоретик и практик в сексе, но все-таки пропустил один нюанс. В 2023 году Стрельцы осознают, что заниматься любовью ради здоровья и азарта уже не
интересно.
Глубокие чувства сделают для этого знака секс по-настоящему ярким и эмоционально насыщенным. Поэтому в 2023 году стоит искать спутника на всю жизнь, а не партнера на ночь.
Рыбы
Романтика и нежность у Рыб на высоте, но часто они забывают
о себе. В 2023 году Рыбы прозреют и наконец решат изучить свое тело, включая запретные эрогенные зоны. Понимание собственных желаний в сексе позволит им
начать более яркую сексуальную жизнь.
Рыбы станут более раскованы в постели, не будут зацикливаться
на недостатках внешности или размерах, а только со всей страстью отдаваться
процессу.