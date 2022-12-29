Когда диван пора выносить на свалку

Хороший диван может прослужить до 10 лет, но даже самая качественная мебель рано или поздно теряет вид и эксплуатационные характеристики. Это портит и настроение, и здоровье. Эксперты «Авито» объяснили, как понять, что любимая мебель пришла в негодность.

После напряженной работы в течение года, на новогодних каникулах хочется немного отдохнуть за просмотром любимого сериала, и желательно лежа на мягком, удобном диване с «родными» вмятинами.

Но те самые вмятины — один из признаков того, что мебель надо менять и чем раньше, тем лучше, если владелец мебели не хочет обзавестись болями в спине.

Когда диван пора менять?

Изношенная обивка. Даже при бережной эксплуатации обивка мягкой мебели подвергается сильной нагрузке, и как следствие, на ней появляются потертости, пятна и дефекты. Также мягкая мебель впитывает в себя запахи, которые со временем становятся устойчивыми и не поддаются даже химчистке.

«Какое-то время изношенную обивку еще получится скрыть под чехлами или покрывалами, однако лучше заменить такой диван на новый, так как мебель с видимым внешним износом сильно портит интерьер помещения и настроение жильцов», — прокомментировал представитель Авито.

Продавленное сиденье. Продавленный диван не только портит интерьер, но и часто становится причиной нарушения осанки. Появление бугров и вмятин на поверхности сиденья не позволяет выспаться и отдохнуть, а если регулярно спать на таком диване, появляются проблемы с позвоночником и боль в шее и спине.

Причины продавленного сидения могут быть разными, от поломки каркаса до деформации наполнителя, в любом случае его стоит как можно скорее заменить.

Скрип и выпирание пружин. Диваны с пружинными блоками – один из самых долговечных вариантов, однако у них тоже есть свой срок службы. Первым признаком износа становится появление скрипа при нагрузке на сиденье, а со временем на нем начинают появляться и вмятины.

Такой диван подлежит замене, но в качестве временного решения можно перетянуть пружины.

Поломка механизма трансформации. Механизм трансформации подвергается в процессе эксплуатации сильной нагрузке, особенно если диван регулярно используется для сна, поэтому в случае поломки лучше присмотреть новое изделие.

Деформация каркаса. Каркас диванов как правило изготавливают из древесины – березы или сосны. Эти сорта древесины прочные и долговечные, однако они подвержены воздействию среды.

Слишком сухой или влажный воздух в помещении, высокая температура воздуха и сезонные перепады температур влияют на структуру древесины, в результате каркас рассыхается и деформируется, диван перекашивается, а при его использовании появляется скрип.

«Ну и конечно, важны эстетика и актуальность дизайна. Есть однозначные признаки немодного и устаревшего дивана: богатый декор с версальскими завитками, сложная изогнутая форма, яркая узорчатая обивка, выпуклая «дутая» форма, встроенные в диван опции, вроде колонок, выдвижных столиков и минибара», — резюмировал представитель Авито.