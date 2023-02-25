Астрологи называют 2023 год временем перемен и новых возможностей, в том числе для улучшения благосостояния и карьерных взлетов. Год неплох для всех, но трем знакам Зодиака особенно повезет с работой.

Наступивший 2023 год — это время перемен. В течение года сразу несколько планет перейдут в другие знаки, что повлечет с собой изменения, как на глобальном уровне, так и в жизни каждого человека.

«Год вообще знаковый для того, чтобы изменить свою жизнь, особенно это актуально для перемен на работе, смены деятельности, вообще всего, что связано с карьерой», — объяснила астролог Ирина Юрьева.

Основное время для карьерных возможностей и финансовых перемен — с начала марта и до осени. Так, 8 марта и 16 мая сразу две планеты сменят знаки: в марте Сатурн перейдет в Рыбы, а в мае Юпитер в знак Тельца.

Это будет непростое время, когда нужно быть максимально аккуратным с эмоциями: включать голову, трезво оценивать ситуацию, не верить на слово . Но при этом Юпитер в Тельце откроет окно возможностей для заработка, карьерного роста, продуктивного использования ресурсов.

Близнецы: из пешек в дамки

Близнецы уже в начале года ощутят благосклонность планет. Особенно успешным год станет для экономистов, финансистов, психологов и коучей, а также для представителей творческих профессий.

«Близнецам, скорее всего, поступит предложение о повышении, о смене работы с хорошими перспективами или повышении квалификации. Не нужно отказываться. Именно это время может стать трамплином для дальнейшего роста», — посоветовала астролог.

А вот с июня по август нужно быть аккуратным. Близнецам могут предложить вложиться в новое, якобы сверхприбыльное дело. А может к ним обратятся «хантеры» из конкурирующей компании. Лучше отказаться от подобных предложений. В этот период можно потерять все.

Лев: удачливый бизнесмен

Для Львов год также начнется с перемен и довольно стремительных. Особенно повезет предпринимателям. Они смогут расширить бизнес и значимо увеличить доход. В число везунчиков попадут и представители IT-сферы.

Львам-руководителям и специалистам хорошо бы осознать необходимость повышения квалификации и обучения. Если сделать это в первой половине года, то уже к концу 2023-го они получат результат — повышение в должности и прибавку к зарплате.

А вот чего не рекомендуется делать — менять специализацию в начале года, лучше совершенствоваться в своем деле. О смене профессии можно задуматься не ранее конца весны.

Скорпион: внимание начальства

Скорпионы получат предложение, которое может их испугать. Вероятно, руководство попросит их поучаствовать в проекте, где потребуется проявить организационные качества. Фрилансерам также предложат проекты, которые с первого взгляда покажутся сложными и непонятными. Но не нужно от них отказываться — именно они станут очень удачными.

«Работа по таким проектам однозначно привлечет внимание руководства или послужит рекламой для дальнейшей работы с хорошими заказчиками», — уверяет астролог.

Целеустремленность Скорпионов обязательно будет вознаграждена. А вот во второй половине года лучше чуть сбавить темп, перегрузки на работе могут привести к выгоранию и болезням. Это будет хорошее время для регулировки work-life balance.