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Отец Трусовой потребовал выбор комментаторов для фигуристки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Отец серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой потребовал, чтобы прокаты его дочери не комментировали Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова. Первый канал подтвердил эти претензии.

Отец фигуристки Вячеслав Трусов посчитал, что Ягудин и Тарасова слишком ее критикуют, сообщил телеграм-канал Mash. Поэтому он заявил Первому каналу, что дочь во время их работы не будет участвовать в дополнительных съемках.

Пресс-служба Первого канала подтвердила РБК, что Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

На телеканале отметили, что хотят сохранить за собой право выбора комментаторов и экспертов, которые вправе свободно выражать свое мнение в эфире.

Впервые о конфликте Трусовой и Первого канала стало известно в ноябре на этапе Гран-при России в Самаре. Тогда фигуристка вышла к журналистам без нашивки телеканала на рукаве олимпийки.

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Спорт #Зимние виды #Мир ТВ
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