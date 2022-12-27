Отец Трусовой потребовал выбор комментаторов для фигуристки

Отец серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой потребовал, чтобы прокаты его дочери не комментировали Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова. Первый канал подтвердил эти претензии.

Отец фигуристки Вячеслав Трусов посчитал, что Ягудин и Тарасова слишком ее критикуют, сообщил телеграм-канал Mash. Поэтому он заявил Первому каналу, что дочь во время их работы не будет участвовать в дополнительных съемках.

Пресс-служба Первого канала подтвердила РБК, что Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

На телеканале отметили, что хотят сохранить за собой право выбора комментаторов и экспертов, которые вправе свободно выражать свое мнение в эфире.

Впервые о конфликте Трусовой и Первого канала стало известно в ноябре на этапе Гран-при России в Самаре. Тогда фигуристка вышла к журналистам без нашивки телеканала на рукаве олимпийки.