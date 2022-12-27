НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новую должность учредили для Дмитрия Медведева

Источник:
Sibnet.ru
1015 19
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин учредил должность своего первого заместителя в возглавляемой им Военно-промышленной комиссии. Ее занял замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Должность первого заместителя председателя также вводится новым указом. В документе говорится, что вести заседания ВПК может как ее председатель, так и первый зампредседателя по поручению председателя.

Президент России является председателем комиссии. В нее также входит вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, он занимает посты замглавы комиссии и руководителя ее коллегии (формируется для решения текущих вопросов).

«По поручению президента Дмитрий Анатольевич уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и контролем ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности России под руководством Дмитрия Медведева», — сказал «Ведомостям» помощник Медведева Олег Осипов.

Еще по теме
Мишустин поставил задачу по производству электромобилей в России
Мир изменился: Медведев подвел итоги года
Выбраны города России с самым эффективным управлением
Володин призвал поднять налоги для уехавших из России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (19)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

это стало понятно, когда казахские власти отменили парад Победы 9 мая 2022 года, казахи отказались от...

pepelmetal

Наши ему потом скормят эту карту)

mosquito__2010

Все верно, ведь украинская власть это сборище шизофреников сразу же проживающих в нескольких параллельных...

Alhazred

Да какие параллельные? Там перпендикулярная реальность