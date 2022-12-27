Новую должность учредили для Дмитрия Медведева

Президент России Владимир Путин учредил должность своего первого заместителя в возглавляемой им Военно-промышленной комиссии. Ее занял замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Должность первого заместителя председателя также вводится новым указом. В документе говорится, что вести заседания ВПК может как ее председатель, так и первый зампредседателя по поручению председателя.

Президент России является председателем комиссии. В нее также входит вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, он занимает посты замглавы комиссии и руководителя ее коллегии (формируется для решения текущих вопросов).

«По поручению президента Дмитрий Анатольевич уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и контролем ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности России под руководством Дмитрия Медведева», — сказал «Ведомостям» помощник Медведева Олег Осипов.