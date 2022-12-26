Мишустин поставил задачу по производству электромобилей в России

Необходимо не только наполнить российский рынок автомобилями, но и наладить собственное производство электромобилей и соответствующей инфраструктуры к ним, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин сообщил, что правительство должно сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями, а также создать собственную компонентную базу от самых простых деталей до сложных элементов.

«Необходимо, конечно, развивать и новые перспективные направления. Например, производить не только электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширить использование газомоторного топлива, водорода», — сказал премьер.

Он добавил, что для создания необходимых условий для развития отечественной автопромышленности необходимо уделить внимание металлургии, которая является важным направлением для многих смежных отраслей, включая автомобильную.

Минпромторг разработал стратегию развития автопрома до 2035 года. Для обеспечения конкурентоспособности потребуется 0,5-0,6 триллиона рублей. Приоритетными направлениями будут создание собственного двигателя внутреннего сгорания, а также автоматической коробки передач, систем ABS и ESP, подушек и ремней безопасности.