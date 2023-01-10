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Как выбрать игровую клавиатуру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sinchen.Lin / CC BY 2.0

Игровая клавиатура — одно из самых важных устройств для геймера. Она должна отвечать нескольким критериям — быть «быстрой», эргономичной, надежной и иметь дополнительный функционал.

Существуют два основных вида клавиатур — мембранные и механические. Первые для серьезного гейминга не годятся. Они слишком «медленные» и «ватные» и к тому же, учитывая темпераментное игровое использование, — ненадежные. Настоящие игроки пользуются только «механикой».

Механические клавиатуры обладают мгновенной реакцией на нажим. Клавиши в исходное положение возвращаются моментально. И они очень надежны: выдерживают 50 миллионов нажатий на каждую клавишу.

Игровые клавиатуры часто имеют дополнительные клавиши. Их можно запрограммировать под определенное действие, например, смену оружия или прыжок. Также часто добавляются кнопки мультимедиа. Ими удобно управлять громкостью, включать паузу, вызывать приложения.

Многие геймеры предпочитают клавиатуры с подсветкой. Они идеальны для игры в сумраке или темноте. Есть устройства, поддерживающие настройки различных режимов подсветки, выбор цвета и выделение отдельных клавиш. Это помогает быстро находить нужные кнопки, да и просто красиво.

Очень важна эргономичность клавиатуры. Некоторые из них имеют специальную форму и возможность регулирования положения. Ряд геймеров считают обязательным наличие подставки для запястий, снижающих усталость рук.

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