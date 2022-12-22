Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом в Новосибирской области

Автобус «Толмачево – Барнаул» на встречной полосе столкнулся с КамАЗом в Новосибирской области, три ребенка получили различные травмы, сообщает УГИБДД по региону.

Около 10.20 водитель за рулем автобус KIA Grandbird на 83 километре трассы «Чуйский тракт» выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате происшествия травмированы три пассажира автобуса (дети в возрасте 10-11 лет). Детей доставили в больницу, характер травм уточняется.

Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, из которых 27 детей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.